Также сегодня в Беларусь прилетели два российских военных транспортных самолета Ан-124.

Власти Беларуси ввели ограничение полетов над Минском, Брестом, югом Минской области, а также частично Могилевскую и Гомельскую области.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", эта зона ограничений является дополнительной к уже введенной на юге Беларуси, и которая будет действовать до 7 октября 2022 года.

"Новое ограничение вводится с 11 по 14 июля 2022 года. И не распространяется на авиацию ВС РБ, Госпогранкомитета РБ и самолёты, которые выполняют рейсы в Национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты Гомеля и Бреста", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что новая зона ограничений затрагивает те районы, где сегодня ночью работал самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

Помимо этого "Беларускі Гаюн" также сообщил, что сегодня днем на военный аэродром в Мачулищах, что недалеко от Минска, прилетели два российских военных транспортных самолета Ан-124.

Один из этих бортов в начале марта привозил в Беларусь ракет для комплекса "Искандер".

"В 12:20 в Мачулищи прилетел самолёт Ан-124 RA-82013 ВКС РФ. Стоит напомнить, что этот самолёт с бортовым номером RA-82013 ранее неоднократно был замечен в Беларуси... В 13:45 в Мачулищи прилетел ещё один Ан-124 RA-82014 ВКС РФ. Оба борта находятся там до сих пор", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка, который расположен под Гомелем. Войска РФ переделывают его под свою военную базу. На территории аэродрома разместили ракеты "Искандер-М" и С-400 "Триумф".

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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