Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

Под Киевом в Вышгородском районе в результате удара российского дрона поврежден пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. "Возник пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Спасатели проводят эвакуацию жильцов", – написал он.

Кроме того, в результате атаки также повреждено помещение магазина.

"Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", – уточнил он.

Как добавили в ГСЧС, под завалами разрушенного жилого дома могут находиться 7 человек.

"В результате утренней атаки разрушен дом с первого по пятый этаж. Спасатели эвакуировали 9 человек, среди них 1 ребенка. Еще один ребенок, 2010 года рождения, пострадал и госпитализирован", - добавили в ГСЧС.

Удары России по Киевской области

Россия регулярно атакует Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами. Под российскими ударами оказываются жилые дома, складские и логистические объекты, а также энергетическая инфраструктура. Атаки сопровождаются пожарами, разрушениями и жертвами среди гражданского населения.

В последние месяцы российские обстрелы Киевской области приводили к гибели и ранениям людей, повреждению частных домов и промышленных объектов.

Так, 7 ноября во время комбинированной атаки россияне применили 36 баллистических ракет, причем все – по Киеву и области. Главной целью были объекты энергетики.

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