Эксперт сомневается, что Россия будет напрямую применять своих специалистов или вводить войска.

Политолог Тарас Загородний рассказал, почему Россия опасается вводить войска в Беларусь для подавления протестов.

"Это господин Путин сказал, что его Лукашенко о чем-то попросил, но Путин умеет хитрить. Это прямая угроза, что они готовы вводить, но он не говорил о военном контингенте, скорее всего, речь идет о силовых структурах», - заявил политолог в эфире телеканала «Украина 24».

Он также сомневается, что Россия будет непосредственно применять своих специалистов или вводить войска.

«Потому что это точно будут санкции, это точно вторжение на чужую территорию, здесь по-другому трактовать нельзя. Скорее всего, есть кураторы силовых органов, но они под контролем Лукашенко. Для того, чтобы все заполнить силовиками, их надо откуда-то взять, Беларусь немаленькая страна. У России нет сил, чтобы взять полностью всю страну под контроль. Но угроза этого всегда существует", - отметил Загородний.

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков, и правоохранители "помогут в случае необходимости".

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Некоторые сотрудники государственных органов и журналисты госканалов на фоне протестов публично заявляют об увольнении.

13 августа агентство Reuters сообщило о возможном введении санкций ЕС против властей Беларуси уже в конце лета.

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Автор: Андрей Василюк