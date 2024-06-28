Белорусское министерство иностранных дел сообщило о смерти "уважаемого коллеги, посла Беларуси в Германии" только после сообщений независимых СМИ

Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко выпал из окна высотного здания в столице страны Минске.

Как сообщают несколько независимых белорусских СМИ, работающих за рубежом, это произошло 24 июня после того, как дипломата допросили сотрудники КГБ. Была ли гибель Сидоренко самоубийством — остается пока неясно.

Как отмечает издание Bild, этот случай продолжил череду загадочных смертей российских и белорусских политиков и олигархов. С начала полномасштабной войны РФ против Украины, количество таких смертей возросло. Как правило, подобные смерти объясняют самоубийством.

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Напомним, осенью 2022 года скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Примечательно, что белорусское министерство иностранных дел сообщило о смерти "уважаемого коллеги, посла Беларуси в Германии" только после сообщений независимых СМИ. Причина смерти в официальном заявлении министерства не указана.

"Обстоятельства смерти Дениса Сидоренко трагичны и показывают преступный режим Александра Лукашенко. Если обвинения в адрес КГБ правдивы, виновные должны быть включены в санкционный список ЕС", - прокомментировал депутат Бундестага Томас Хакер.

Что известно о Денисе Сидоренко

Сидоренко был послом Беларуси в Германии с 2016 по 2024 год. Он известен тем, что публично высказывался за нормализацию отношений Беларуси с Евросоюзом.

11 марта этого года посла уволили с должности по приказу Александра Лукашенко.

После возвращения на родину Сидоренко стали интересоваться белорусские спецслужбы. Ему пришлось отвечать на вопросы КГБистов.

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