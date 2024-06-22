Сергей Грабский оценил, есть ли угроза для Украины.

Военный эксперт Сергей Грабский назвал вероятную причину того, что Беларусь начала внезапную проверку военных подразделений, которые расположены вблизи границы Украины и Польши, передает 24 канал.

"Марионеточный режим пробует сделать демонстрацию силы. Цель - отвлечь ресурсы Сил обороны. Это - демонстративные действия, которые вписывают в общую "канву". Но не несут ничего", - уверен он.

По его мнению, никакой угрозы со стороны Беларуси на ближайшую перспективу не существует:

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"Это будет продолжаться до тех пор, пока контингент российских войск снова не зайдет в Беларусь".

По словам Грабского, Беларусь непрерывно проводит мероприятия по боевой и мобилизационной подготовке еще с апреля 2022 года. И нельзя сказать, что они вообще не достигли никакого результата.

Как добавил Грабский, пока нельзя утверждать, что Беларусь способна самостоятельно проводить боевые действия. Однако они осуществляют комплекс мероприятий, чтобы поддерживать определенный уровень боевой готовности и обученности боевого состава.

Проверка готовности армии в Беларуси - что сообщалось

Напомним, в Беларуси 21 июня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению военных задач. Для этого будут задействованы полигоны и участки местности у границ Украины и Польши.

Отмечается, что к такой проверке привлекли командование Сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций, а также ВВС и войск ПВО.

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