Момент, как Байден перепутал принцессу поп-музыки Бритни Спирс с исполнительницей, которой "болеет" мир, попал на видео.

Лидер США Джо Байден "запутался" в двух блондинках-певицах и назвал Тейлор Свифт, которая в октябре 2023 года заработала свой первый миллиард долларов, с принцессой поп-музыки конца 90-х Бритни Спирс.

Байден заявил, что Тейлор - это Спирс на ежегодной церемонии помилования индеек, которая состоялась в Белом Доме. Видео трансляции показал Independent.

Лидер США попытался пошутить, что птицам-индейкам Либерти и Белл пришлось преодолеть немало испытаний. Он сравнил их усердие с бразильским туром Тейлор Свифт, на который так "трудно попасть".

"Чтобы попасть сюда, Либерти и Белл пришлось преодолеть тяжелые испытания. Они много работали, проявили терпение и преодолели более 1 тыс. миль. Можно сказать, это даже труднее, чем достать билет на тур Renaissance (тур Бейонсе - УНИАН) или тур Бритни. Она сейчас в Бразилии, там очень тепло", - заявил Байден.

Имя певицы Тейлор Свифт он не называл, однако известно, что в ноябре артистка поехала в Бразилию в рамках шестого мирового турне "Taylor Swift: The Eras Tour". Недавно на одном из концертов ей стало плохо.

Поэтому СМИ отмечают, что, очевидно, Байден хотел сказать не о Бритни Спирс, которая в последний раз давала тур в 2018 году.

Байден прославился в 2021 году неприятным конфузом

Лидер США Джо Байден довольно часто дает инфоповод СМИ в связи с оговорками и курьезами, которые время от времени с ним случаются.

Один из самых известных случаев - конфуз на трапе самолета Air Force One. Тогда политик трижды упал во время подъема на борт. Инцидент произошел во время командировки лидера США в Атланту (19 марта 2021 года).

Также в апреле 2021 года Байден умудрился перепутать фамилию лидера РФ Владимира Путина. Он назвал его "Клутиным".

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