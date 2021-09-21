США готовы применить силу тогда, когда будет необходимо, но не все проблемы можно решить с помощью применения оружия, отметил Байден.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что США продолжат защищать союзников, но военная сила будет "последним средством".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден заявил во время выступления на общих дебатах в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

"Можете не сомневаться: Соединенные Штаты продолжат защищать себя, наших союзников и наши интересы в случае нападения, в том числе от террористических угроз, поскольку мы готовы применить силу тогда, когда это будет необходимо, но для того, чтобы защитить наши жизненно важные национальные интересы, в том числе против текущих и надвигающихся угроз", - подчеркнул Байден и добавил, что эта миссия должна быть "четкой и достижимой", и осуществляться с учетом согласия американского народа и, когда возможно, в партнерстве с союзниками.

"Военная сила США должна быть нашим последним средством, а не первым, и не должна использоваться как ответ для каждой проблемы, которую мы видим во всем мире", - подчеркнул Байден.

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При этом, по его убеждению, сегодня многие крупнейшие проблемы нельзя решить при помощи силы оружия.

"Бомбы и пули не могут защитить против COVID-19 или его будущих вариантов. Для борьбы с этой пандемией нам нужны коллективное сочетание науки и политической воли. Мы должны действовать сейчас, чтобы делать прививки как можно быстрее и расширять доступ к кислороду (аппаратам искусственного дыхания - УНИАН), тестам и лечению с целью сохранения жизней во всем мире", - подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Нью-Йорке открылась 76-й сессия Генассамблеи ООН, которая посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19, а также сохранения окружающей среды.

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Автор: Виталий Саенко