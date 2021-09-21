После скандала с Байденом Путин публично ответил американскому главе странной фразой.

Российский президент Владимир Путин на самом деле пожаловался американскому главе Джо Байдену, когда тот обозвал его "убийцей" во время интервью телеканалу ABC News.

Об этом говорится в новой книжке корреспондентов "The Washington Post" Боба Вудворта и Роберта Коста.

"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", – сказал Путин Байдену по телефону 13 апреля.

Байден ответил Путину, что его комментарий журналистам тогда "не был чем-то преднамеренным".

Читайте такжеЕСПЧ признал причастность России к убийству Литвиненко"Мне задали вопрос – я ответил. Это было интервью на совсем другую тему", – сказал Байдену, прежде чем пригласить российского главу на женевский саммит в июне.

Байден назвал Путина убийцей-детали

Ранее в большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

Позже Путин заявил, что американский лидер звонил ему после того, как назвал убийцей. "Он объяснился, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива. Мы встретились… Он человек очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз говорили два часа, не со всеми лидерами так я говорил", - сказал президент РФ.

Автор: Яна Ставская