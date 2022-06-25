Новый федеральный закон направлен на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия.

Президент США Джо Байден подписал первый за последние десятилетия закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране.

Об этом сообщает CNN.

Закон был принят после недавних расстрелов в начальной школе Увалде (Техас) и супермаркете в Буффало (Нью-Йорк). Палата представителей одобрила его в пятницу, а Сенат в ходе ночного голосования в четверг.

Новый федеральный закон направлен на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, однако не запрещает какие-либо виды оружия, на чем настаивал сам Байден и Демократическая партия.

В частности, штаты смогут получить $750 млн на реализацию программ кризисного вмешательства. Речь идет о том, чтобы на основании судебных постановлений временно лишить людей, которые находятся в кризисной ситуации, доступа к огнестрельному оружию.

Кроме того, закон закрывает давнюю так называемую "лазейку бойфренда", которая запрещала иметь оружие осужденным за домашнее насилие в отношении супругов, с которыми у них были общие дети, или партнеров, с которыми они совместно проживали, но не включала партнеров, которые не могли проживать вместе, состоять в браке или иметь общих детей.

При этом закон позволяет осужденным за мелкие преступления, связанные с домашним насилием, восстановить свои права на оружие через пять лет.

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