Администрация Байдена несколько месяцев не могла представить Конгрессу стратегию победы по Украине.

Команда президента США Джо Байдена прикрывается банальными заявлениями о поддержке Украины, не делая при этом никаких решительных шагов, и фактически отказываясь от своих обещаний по Украине, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины в этом году Конгресс потребовал от администрации Байдена представить стратегию американской помощи, которая должна быть разработана в течение 45 дней. Однако требуемая стратегия была предоставлена администрацией лишь "спустя несколько месяцев после истечения установленного конгрессом срока". Кроме того, документ полностью засекречен.

"Законодатели призывают администрацию опубликовать несекретную версию, как того требует Конгресс, чтобы общественность могла ознакомиться с документом и обсудить его достоинства", - пишет WSJ.

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Конгресс настаивает на том, чтобы администрация сформулировала четкую стратегию того, как Украина может использовать помощь от США, чтобы восстановить темп и отвоевать у Путина свои территории. При этом застой на поле боя породил общественный скептицизм в США, который ставит под угрозу продолжение американской поддержки независимо от того, кто победит в президентской гонке, даже если американские избиратели не хотят, чтобы Путин победил, отмечают в WSJ.

"Команда Байдена прикрывается банальностями вроде поддержки Украины "столько, сколько потребуется", что не является стратегией. Это уже давно стало риторическим уклонением", - говорится в статье.

США и война в Украине

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы Дональду Трампу, Камале Харрис, Джо Байдену, членам Палаты представителей и членам Сената. Президент Украины объяснил американским лидерам каждый пункт плана победы.

При этом проект Politico West Wing Playbook писал, что в частных разговорах Байден и его окружение ставят под сомнение решение о наступлении в Курской области. Также они обеспокоены долгосрочной траекторией развития конфликта.

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