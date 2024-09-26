Россия не возьмет верх в войне, подчеркнул американский президент.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 2,4 млрд долларов и сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о двух важных элементах, которые имеют критическое значение для завершения войны, начатой Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в начале встречи с Зеленским в Белом доме, которая транслировалась в прямом эфире. Президент США отметил, что вместе с украинским коллегой собирается обсудить, как Украина "возьмет верх в этом конфликте". В этой связи, Байден назвал два ключевых элемента, чтобы усилить Украину на возможных будущих переговорах.

"Во-первых, сейчас мы должны укрепить позиции Украины на поле боя", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что по этой причине он сегодня рад объявить о новом пакете помощи по безопасности на сумму 2,4 млрд долларов для Украины.

Кроме того, Байден поручил Пентагону распределить всю остальную часть утвержденного финансирования на безопасность Украины до конца его срока президентства, а именно до 20 января 2025 года. Это укрепит позицию Украины на будущих переговорах, сказал Байден.

"Во-вторых, мы смотрим в будущее, чтобы помочь Украине добиться успеха на долгосрочную перспективу", – отметил президент США.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне было сказано о необходимости поддержки пути Украины к членству в Альянсе и Европейском Союзе и о поддержке продолжения проведения реформ в Украине для борьбы с коррупцией и укрепления демократии.

Также американский лидер сказал, что надо обеспечить Украину достаточными возможностями для того, чтобы она имела возможность отразить будущую российскую агрессию. Байден подчеркнул, что названные им два элемента критические для того, как закончится война.

"Россия не возьмет верх в войне. Россия не победит. Украина победит и мы продолжим выступать на вашей стороне на каждом шагу пути", – сказал Байден.

Президент США отметил, что Зеленский поделился планом, как победить в войне.

В свою очередь, глава украинского государства отметил, что очень важно, что "мы разделяем одинаковое видение для безопасности будущего Украины в ЕС и НАТО". Зеленский добавил, что Украина внедряет беспрецедентные реформы на этом пути.

Зеленский сказал, что объявленный сегодня Соединенными Штатами пакет поддержки на общую сумму 7,9 млрд долларов станет большой помощью. Помимо этого, по словам президента Украины, он на встрече с американским коллегой сообщил о Плане победы.

"Сегодня мы готовимся обсудить детали для укрепления плана", – сказал Зеленский и добавил, что команды обеих стран будут работать для того, чтобы обеспечить воплощение будущих шагов.

Визит Зеленского в США: важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США с целью представления его Плана победы американским высокопоставленным чиновникам. Перед отправлением в США украинский лидер заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. По убеждению Зеленского, вместе с партнерами можно усилить украинские позиции, как нужно для победы Украины, и в частности, для получения действительно справедливого мира.

В то же время издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников сообщило, что в США не впечатлены Планом победы Зеленского. Администрация Байдена обеспокоена тем, что он не имеет всеобъемлющей стратегии и является "немного больше, чем перепакованной просьбой" о предоставлении большего количества оружия и снятия ограничений на ракеты дальнего радиуса действия.

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