Байден переговорил с коллегами Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Франции, Польши и Британии, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ЕС.

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден переговорил с коллегами Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Франции, Польши и Великобритании, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ЕС по дальнейшей поддержке Украины.

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"Байден подчеркнул постоянную международную поддержку Украины, в том числе посредством постоянного оказания помощи в сфере безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложения на Россию расходов, связанных с ответственностью за развязанную Кремлем агрессию", - говорится в тексте сообщения.

Также лидеры стран обсудили предотвращение превращению Россией энергетики в инструмент влияния и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

Об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области отчитались в Генштабе. По официальной информации, украинские защитники "вклинились в оборону" противника в глубь 50 км.

На Славянском направлении деоккупировано село Озерное, на Краматорском ВСУ улучшили тактическое положение – продвинулись вглубь на 2 км.

Всего нашими войсками освобождены 700 квадратных километров.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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