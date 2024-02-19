Американский лидер заявил, что республиканцы совершают ошибку, выступая против пакета помощи.

Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он намерен обсудить законопроект о помощи Украине.

"Конечно, я буду рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", - цитирует президента США издание Reuters

Байден, который резко критиковал своего вероятного соперника на выборах Дональда Трампа и других республиканцев за угрозы отказаться от защиты союзников по НАТО, если они не будут платить за общую оборону, сказал, что республиканцы совершают большую ошибку, пытаясь спрятаться от угрозы России, "уходя от НАТО".

Видео дня

"Это просто шокирует", - сказал он. "Я никогда не видел ничего подобного".

Байден выразил надежду, что смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального в российской колонии в Заполярье подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине, но сказал: "Я не уверен, что это что-то изменит".

Байден также сказал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России в связи со смертью Навального.

"У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные ограничения", - сказал он.

Помощь Украине от США - последние новости

Из-за разногласий между республиканцами и демократами в Вашингтоне уже несколько месяцев не могут одобрить дополнительную помощь Украине.

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального президент Джо Байден призвал продолжить помощь Украине, отметив, что неспособность поддержать страну никогда не будет забыта.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все еще рассчитывает на оказание всесторонней поддержки со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: