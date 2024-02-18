Победа России вернет мир к "порочной анархии", считает он.

Республиканцы пожалеют, что не помогли Украине, поскольку бездействие приведет к серьезным глобальным последствиям и подрыву политики Соединенных Штатов Америки.

Америка совершила много ошибок, например, во Вьетнаме, но ошибки бездействия привели к более масштабным войнам и большему числу жертв, пишет американский аналитик Хэл Брэндс в колонке Bloomberg. По его мнению, в случае прекращения помощи Украина начнет терять свои территории.

"Украина, лишенная помощи США, не сможет выиграть эту войну или добиться мира, который обеспечит стране обороноспособность в военном отношении и экономическую жизнеспособность. Вероятным результатом, в конечном счете, станет урегулирование, навязанное под дулом российского оружия", - пишет Брэндс.

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Поражение Украины станет для мира ужасным сигналом о решимости Штатов, а также подорвет импульс к улучшению американской оборонной базы. "Мстительная и мобилизованная" Россия начнет угрожать восточному фронту НАТО, в ответ Польша, Южная Корея, Япония и другие страны начнут задумываться о том, что могут рассчитывать только на ядерное оружие.

Кроме того, победа страны-агрессора разрушит установленную после 1945 года норму, запрещающую насильственное завоевание и аннексию территорий, и тем самым вернет мир к порочной анархии, пишет аналитик.

Брэндс подчеркивает, что сейчас Соединенные Штаты тратят тратят на усилия по обеспечению мира всего 5-6% своего оборонного бюджета, при этом не отправляя воевать американских солдат. Отступление от помощи Украине стало бы одной из величайших невынужденных ошибок в истории внешней политики США, добавляет он.

"В 1920-х и 1930-х годах США отказались использовать свою мощь для стабилизации хрупкой системы, сложившейся после Первой мировой войны, и тем самым помогли развязать Вторую мировую войну. В конце 1990-х годов США отказались от более агрессивного применения силы против "Аль-Каиды" - ошибка, которая привела к 11 сентября и всем последующим бедам", - пишет аналитик.

Он также напомнил, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, американский президент Барак Обама воздержался от оказания смертоносной военной помощи, опасаясь усугубить конфликт. "Тем самым он помог убедить Путина в том, что он может расчленить соседнюю страну, не заплатив за это большой цены", - подчеркнул Брэндс.

Помощь Украине от США: последние новости

Как известно, из-за разногласий между республиканцами и демократами Штаты уже несколько месяцев не могут одобрить дополнительное финансирование помощи Украине.

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального президент Джо Байден призвал продолжить помощь Украине, отметив, что неспособность поддержать страну в критический момент никогда не будет забыта.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что все еще рассчитывает на оказание всесторонней поддержки со стороны США.

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