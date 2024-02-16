Президент Украины ожидает, что в США придерживаются прагматичного подхода к защите безопасности мира, чтобы утвердить поддержку для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что всесторонняя поддержка Украины от Соединенных Штатов Америки никуда не исчезнет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживает Украину и абсолютно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, но и всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я постоянно получаю от президента и его администрации, и представителей двух партий", – заявил Зеленский.

В то же время, глава государства признал, что в США звучат разные голоса, в том числе и радикальные, и есть "горячие головы", которые занимаются политическим процессом.

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"Поэтому, я рассчитываю, что все же, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в Палате представителей или в Конгрессе и в целом в политике США через выборы, считаю, что найдется во всем этом прагматичный, всем привычный, американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира, и сегодня эта война и эта защита на территории Украины. И мы платим самую большую цену", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что рассчитывает не только слова, но и на совместные действия.

Президент Украины поблагодарил канцлера Германии за рассмотрение вопроса поддержки Украины во время его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы двухпартийный союз в поддержку Украины в США никуда не исчез.

"Риски всегда есть, потому что всегда риски есть из-за разного давления и через избирательный процесс. Мы рассчитываем не на одну Германию. А мы действительно рассчитываем на Евросоюз. Это очень важно. Потому что это не только деньги или какое-то оружие. Этот союз – политический. Если он есть, то вводятся санкции против ОПК РФ. Рассчитываем и на другие санкционные пакеты. И поэтому здесь много шагов, которые зависят от мощного союза стран Европы. И не только ЕС, – сказал Зеленский и отметил важность союза Европы и США.

Проблемы с помощью США

Как сообщал УНИАН, отказ спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона ставить на голосование законопроект о международной поддержке, в том числе для Украины объемом на около 60 млрд долларов, заставляет конгрессменов искать "план Б" для одобрения поддержки Украины.

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