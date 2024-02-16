Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что всесторонняя поддержка Украины от Соединенных Штатов Америки никуда не исчезнет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживает Украину и абсолютно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, но и всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я постоянно получаю от президента и его администрации, и представителей двух партий", – заявил Зеленский.
В то же время, глава государства признал, что в США звучат разные голоса, в том числе и радикальные, и есть "горячие головы", которые занимаются политическим процессом.
"Поэтому, я рассчитываю, что все же, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в Палате представителей или в Конгрессе и в целом в политике США через выборы, считаю, что найдется во всем этом прагматичный, всем привычный, американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира, и сегодня эта война и эта защита на территории Украины. И мы платим самую большую цену", – подчеркнул Зеленский.
Он сказал, что рассчитывает не только слова, но и на совместные действия.
Президент Украины поблагодарил канцлера Германии за рассмотрение вопроса поддержки Украины во время его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы двухпартийный союз в поддержку Украины в США никуда не исчез.
"Риски всегда есть, потому что всегда риски есть из-за разного давления и через избирательный процесс. Мы рассчитываем не на одну Германию. А мы действительно рассчитываем на Евросоюз. Это очень важно. Потому что это не только деньги или какое-то оружие. Этот союз – политический. Если он есть, то вводятся санкции против ОПК РФ. Рассчитываем и на другие санкционные пакеты. И поэтому здесь много шагов, которые зависят от мощного союза стран Европы. И не только ЕС, – сказал Зеленский и отметил важность союза Европы и США.
Проблемы с помощью США
Как сообщал УНИАН, отказ спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона ставить на голосование законопроект о международной поддержке, в том числе для Украины объемом на около 60 млрд долларов, заставляет конгрессменов искать "план Б" для одобрения поддержки Украины.