10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия, стороны договорились о прекращении огня и ввода миротворцев.

Министерство обороны Азербайджанской Республики и Министерство иностранных дел Республики Армения обменялись обвинениями в провокациях.

Соответствующие сообщения размещены на сайтах министерств.

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Так, на сайте Министерства обороны Азербайджана отмечается, что после объявления прекращения огня в соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, "некоторые вооруженные формирования Армении оставались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана".

"Ссылаясь на официальные армянские круги, армянские СМИ сообщали, что эти вооруженные формирования заблудились в лесистой местности. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести их с этой территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанская сторона создала все условия для вывода этих армянских "вооруженных формирований".

"Эти армянские вооруженные отряды не покинули территорию, наоборот, создали боевые позиции и за последние дни сделали террористически-провокационные и диверсионные действия против лиц, которые выполняли на этой территории гражданскую службу с азербайджанской стороны, и военнослужащих", - заявляют в министерстве.

Так, по их данным, 26 ноября в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района "в результате внезапного нападения армян" трое азербайджанских военных погибли, двое получили ранения. 8 декабря погиб один военнослужащий и был ранен сотрудник компании-оператора сотовой связи во время работ у поселка Гадрут. "Учитывая вышесказанное, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе", - пояснили в оборонном ведомстве.

Там заявили, что армянская сторона "должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций с помощью оставленных на территории армянских вооруженных отрядов или остатков вооруженных сил Армении, а также от намеренного обострения ситуации и использования таких случаев во внутриполитических целях".

В свою очередь, в заявлении Министерства иностранных дел Армении говорится, что 11 декабря, "воспользовавшись тем фактом, что в этой части Республики Арцах миротворческие силы не размещены, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана осуществили атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутського района, в результате чего шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения различной степени тяжести ". "Азербайджанские силы продолжили провокационные действия и сегодня в направлении населенных пунктов Мец Шен и Хин Шен Гадрутского района", - говорится в сообщении.

В МИД считают, что азербайджанская сторона "осуществила эту провокацию в дни визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион".

"В свете этих действий официального Баку, ликвидация последствий последней азербайджанской агрессии, в том числе, деоккупация территорий Арцаха и возвращение армян Арцаха в места своего проживания, становятся еще более обязательными", - говорится в сообщении.

Война за Карабах 2020

Как сообщал УНИАН, 27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорной Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: Татьяна Поляковская