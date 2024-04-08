Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на более чем 40% в годовом исчислении.

В понедельник российский Минфин заявил, что в РФ наблюдается "устойчивая положительная динамика" в отношении притока денег в федеральный бюджет. Доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей (94 млрд долл), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Экономика продолжает расти впечатляющими темпами", – заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Россия продолжает выдерживать давление военных санкций. Доходы от нефти и газа увеличились почти на 80%, если сравнивать с 2023 годом. Этому способствовал как рост цен на сырье, так и единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний.

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Напомним, сейчас цена нефти марки Brent составляет около 90 долларов за баррель, что примерно на 20% больше, чем в начале года. Одной из главных причин такой динамика стала геополитическая напряженность.

Притоки из неэнергетических отраслей выросли на 43% в годовом исчислении. Существенную часть дохода составили выплаты "разового характера": в частности, плата за выход, которую платили иностранные компании, которые покидали РФ.

Экономика России – главные риски

В марте эксперты заявили, что российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, однако существуют существенные риски того, что она не выдержит напряжения.

В первую очередь, речь идет о цене на энергоносители: если они пойдут вниз, это может привести к экономическому коллапсу. Кроме того, увеличение производства военной техники может привести к сокращению производства в других важных сферах.

Но даже если поступления от экспорта российских углеводородов останутся на том же уровне, что и сейчас, Москва будет вынуждена притеснять своих граждан. Главной причиной этого называют резкий рост военных расходов.

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