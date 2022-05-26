71-летней писательнице грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного.

В США автора книги "Неправильный муж" и эссе "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве собственного мужа.

Присяжным округа Малтнома, штат Орегон, потребовалось около 24 часов, чтобы решить судьбу 71-летней романистки Нэнси Крэмптон-Брофи, пишет Daily Beast. Вердикт был вынесен 25 мая 2022 года единогласно: виновна в убийстве второй степени.

Автор "Как убить своего мужа" убила своего мужа: что известно

Шеф-повар Дэниел Брофи был убит в июне 2017, получив два пулевых ранения в Кулинарном институте Орегона, где работал. Сперва полиция не подозревала его супругу и рассматривала ее лишь как вдову. Однако со временем стали появляться улики, указывающие на виновность, в частности, записи с камер видеонаблюдения, а также данные с ее компьютера о поиске неотслеживаемого оружия.

"Я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, о полицейском процессе. В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу проводить время в тюрьме. И позвольте мне четко сказать для протокола: я не люблю комбинезоны, а оранжевый - не мой цвет", - писала Нэнси в своем якобы шуточном эссе, опубликованном в 2011 году.

В течение более чем четырех лет после ареста в сентябре 2017 года в ожидании суда женщина не давала объяснений того, что произошло в день убийства мужа. В итоге во время дачи показаний она настаивала, что не стала бы убивать супруга, так как они были влюблены.

В то же время известно, что семья тратила более 1000 долларов на различные полисы страхования жизни, даже когда не могла выплатить ипотеку. А после убийства мужа писательница звонила в полицию с просьбой дать ей документ для страховой компании о том, что она не подозреваемая. Правоохранители заподозрили, что мотивом убийства могла стать страховая выплата - 1,5 миллиона долларов.

Сама Нэнси утверждала, что у них действительно были некоторые проблемы с ипотекой, но они планировали погасить пропущенные платежи. Оружие же она решила приобрести якобы для защиты.

Окончательный приговор Нэнси Брофи будет вынесен 13 июня. Писательнице грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного.

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