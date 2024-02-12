Проект предусматривал строительство 62 километров трубопровода между нефтеперерабатывающим заводом "Швехат" и Братиславой.

Австрийская компания OMV и словацкий Transpetrol официально объявили о прекращении работ над проектом нефтепровода Братислава-Швехат. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

"Около 20 лет компания OMV вместе со словацкой компанией Transpetrol пыталась соединить трубопровод из Швехата через Словакию непосредственно с российской сетью. Теперь проект окончательно прекращен", – говорится в сообщении.

Официально проект стал жертвой энергетического перехода, который сделал строительство дополнительного нефтепровода неактуальным. Однако есть и другие причины. В первую очередь подразумевается полномасштабная война России против Украины, которая в очередной раз поставила вопрос о надежности России как партнера.

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Сырая нефть, которую транспортируют в Австрию, попадает на НПЗ "Швехат" компании OMV. Она поступает туда по трубопроводу Адрия-Вена. Маршрут через Словакию OMV инициировала еще в 2003 году. Согласно плану, хотели построить 62 км между Братиславой и "Швехатом", которые бы позволили присоединиться непосредственно к нефтепроводу "Дружба" и снизить цену транспортировки сырья.

Нефтепровод "Дружба": справка

"Дружба" является крупнейшим нефтепроводом в мире. Его общая протяженность составляет около 5200 км, а пропускная способность равна 2 млн баррелей в сутки. Назначение нефтепровода – транспортировка нефти из России в Центральную и Западную Европу. Официальную церемонию запуска магистрали провели 15 октября 1964 года.

Напомним, в августе прошлого года одну из нитей "Дружбы" отключили из-за утечки на польском участке.

Еще раньше, в мае россияне заявили о "попытке теракта" на нефтепроводе. По их данным целью был наливной пункт "Брянск".

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