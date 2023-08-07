Нитка нефтепровода в направлении Германии отключена из-за утечки на участке в Польше. Проводятся ремонтные работы.

Одна из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" повреждена. На месте происшествия работают все службы PERN, к работам привлечены государственная противопожарная служба и добровольная пожарная дружина.

Как сообщил польский трубопроводный оператор PERN, одна из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена, из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.

"Службы PERN достигли поврежденного участка одной из ниток западного участка трубопровода Дружба в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на запад. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе", - говорится в собщении оператора.

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Ожидаемое время возобновления прокачки — утро 8 августа.

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

В ноябре 2022 года сообщалось о том, что Украина поднимет плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

21 марта 2023 года в России заявили об "атаках БПЛА" по нефтепроводу "Дружба".

17 июня 2023 года в России заявили о ночной атаке ВСУ на нефтепровод "Дружба". Якобы все три беспилотника сбила ПВО Брянской области.

27 мая 2023 года в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию нефтепровода "Дружба".

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