Певец отметил, что сейчас у него сложный период.

Украинский артист Алексей Завгородний, известный как Позитив, рассказал, что уже несколько лет он страдает от депрессии. По словам певца, это произошло из-за постоянных концертов и нервов.

"Депрессия, во-первых, это все же диагноз, который у меня есть. А причиной этому являются и постоянные концерты, и недосып, это твой образ жизни, это нервы. Сейчас я нахожусь в процессе, который очень сложный. Но помогают, действительно, очень, люди, которые тебя окружают, родные", - рассказал Позитив в интервью для ЖВЛ.

Также певец честно признался, что он "завязал" с алкоголем. Позитив больше не пьет спиртные напитки. Это пошло ему на пользу.

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"Когда голова светлее, ты начинаешь работать лучше", - признал Позитив.

Кроме этого, певец рассказал, что уже "созрел" для создания семьи. У него есть девушка, которая мечтает о свадьбе. Позитив хочется воплотить желание избранницы в жизнь. Впрочем, артист продолжает скрывать от фанов свою возлюбленную. Он не признается, с кем он сейчас встречается.

Напомним, недавно Позитив заявил, что вскоре станет отцом. Артист признался, что уже готов к рождению ребенка.

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