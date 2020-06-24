Пилоты обсуждали пандемию: названы причины майской авиакатастрофы в Пакистане

Пилоты говорили об эпидемии непосредственно перед катастрофой, из-за чего не были сфокусированы на полете.

Пилоты пассажирского лайнера Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, который в мае разбился в Пакистане, в течение всего полета отвлекались на обсуждение пандемии коронавируса.

Об этом говорится в предварительном отчете о причинах катастрофы, презентованном министром авиации страны парламента, пишет Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что пилоты говорили об эпидемии непосредственно перед катастрофой, из-за чего не были сфокусированы на полете.

Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка экипажа и наземных служб. Сообщается, что диспетчеры рекомендовали экипажу не осуществлять посадку и зайти на еще один круг, командир экипажа ответил «я справлюсь», после чего продолжил обсуждать со своим напарником пандемию. Черный ящик показал так же, что шасси самолета были подняты после того, как его опустили для посадки.

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В докладе говорится, что у лайнера не было технических неполадок, а пилоты были полностью здоровы. Отмечается также, что их увлечение темой можно объяснить тем, что эпидемия затронула и их семьи.

Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт Карачи 22 мая и упал на жилые дома. В управлении гражданской авиации Пакистана сообщили, что пилот Airbus A320 рейса PK8303 сообщил о технических проблемах борту перед катастрофой.

По состоянию на утро 23 мая сообщалось о 97 погибших в результате авиакатастрофы. Позже умер еще один человек, который в момент катастрофы был на земле.

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