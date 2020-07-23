Авиакатастрофа самолета МАУ: во Франции расшифровали самописцы сбитого лайнера

Сколько продлится техрасследование - неизвестно, говорит Енин.

Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает "Громадське радио".

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"Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения ящиков. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов", - сказал Енин.

Он также отметил, что невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование.

Информацию о том, что анализ данных бортовых самописцев завершен, также подтвердили в Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухані признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследования. Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф будут находиться во Франции с 20 по 25 июля во время считывания данных с "черных ящиков" с самолета МАУ.

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