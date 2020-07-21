Считывание "черных ящиков" со сбитого в Иране украинского самолета прошло успешно – Кулеба

По словам главы МИД, при расшифровке бортовых самописцев присутствовали двое украинских экспертов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что считывание "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" прошло успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в ходе онлайн-брифинга.

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Он отметил, что вчера во Франции проведено считывание "черных ящиков".

"По моей информации - оно прошло успешно, но я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачу "черных ящиков" для расшифровки. И когда мы слышим аргументы о том, что самолеты не летали, не было возможности - я хочу заверить вас, что для решения вопроса транспортировки "черных ящиков" на расшифровку и Украина, и другие пострадавшие страны были готовы принять экстраординарные меры, включая отправку самолета для того, чтобы ящики как можно быстрее были расшифрованы в авторитетной лаборатории", - отметил Кулеба.

Министр также сказал, что в Лионе "ящики" были расшифрованы французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в присутствии двух украинских экспертов, а также представителей других стран.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.

Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф будут находится во Франции с 20 по 25 июля при считывании данных с "черных ящиков" с самолета МАУ.

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