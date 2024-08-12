Известно, что миссия началась в конце июля.

Два самолета ВВС США B-52H Stratofortress закончили свое перемещение на авиабазу имени Михаила Когелничану в Румынии. Это стало первым полетом этих бомбардировщиков с румынской территории, пишет ukdefencejournal.

В издании добавили, что после этого бомбардировщики вернулись на свою домашнюю авиабазу ВВС США Барксдейл в Луизиане. Во время развертывания, известного как Бомбардировочная оперативно-тактическая группа "Европа 24-4", B-52 проводили операции вместе с самолетами Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии.

"Наше историческое развертывание подчеркивает силу и стойкость американо-румынского альянса и нашу общую приверженность региональной безопасности и коллективной обороне НАТО", - подчеркнул подполковник ВВС США Джаред Паттерсон, пилот В-52 и командир 20-й экспедиционной саперной эскадрильи. Видео дня

Кроме того, развертывание бомбардировщиков имеет целью интеграцию с членами Альянса, чтобы улучшить способность выполнять совместные действия и поддерживать свободу передвижения и навигации в регионе.

"Мы демонстрируем доказательства оперативной совместимости и того, что вместе мы сильнее", - добавил командующий ВВС Румынии Космин Максим, заместитель командира авиабазы имени Михаила Когелничану.

В издании ukdefencejournal отметили, что бомбардировочная тактическая группа "Европа 24-4" была проведена в рамках широкомасштабных учений и военных мероприятий, направленных на усиление способности объединенных вооруженных сил США тренироваться вместе с членами и партнерами Альянса.

"Эти последние BTF еще раз демонстрируют, что ВВС США готовы, оснащены и хорошо подготовлены к интеграции с нашими румынскими союзниками, а также с членами и партнерами Альянса НАТО для сдерживания угроз и реагирования на любую угрозу в любое время", - подытожил полковник ВВС США Кит Дербенвик, атташе по вопросам обороны США в Румынии.

Американские бомбардировщики в Румынии - что известно

Как сообщал УНИАН, США впервые разместили у границ Украины свои стратегические бомбардировщики. Известно, что во время перелета над нейтральными водами Баренцева моря в рамках международного права, на перехват этих бомбардировщиков Россия направила два своих самолета.

В то же время эксперт Валерий Рябых заявил, что появление стратегических бомбардировщиков США в Румынии является историческим событием. Он подчеркнул, что конвенционное вооружение бомбардировщиков B-52 может достигать целей на российской территории на тысячи километров.

"Появление стратегических бомбардировщиков США B-52 в Румынии является историческим событием. Прежде всего для Румынии, которая становится знаковой страной для защиты восточных границ НАТО. В частности, по обеспечению безопасности в воздушном пространстве региона", - отметил он.

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