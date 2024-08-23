Это сделано на основе разведданных, говорящих о том, что существует потенциальная угроза.

Авиабаза НАТО в немецком Гайленкирхене повысила уровень безопасности "на основе разведывательной информации, указывающей на потенциальную угрозу".

"Весь неосновной персонал авиабазы был отправлен домой в качестве меры предосторожности. Безопасность нашего персонала - наш главный приоритет. Операции продолжаются по плану", - говорится в заявлении базы на платформе X.

Представитель базы НАТО в Гайленкирхене сообщил, что уровень угрозы был повышен до "Чарли", второго по величине из четырех уровней готовности, который определяется как "инцидент, который произошел или были получены разведданные, указывающие на высокую вероятность совершения террористических действий в отношении организаций или персонала НАТО", пишет Reuters.

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Издание отметило, что это был второй раз, когда база, на которой размещаются разведывательныые самолеты AWACS, повысила уровень безопасности. Первый был на прошлой неделе, когда военная база в Кельне была временно оцеплена, поскольку власти расследовали возможный саботаж водоснабжения.

В тот же день база в Гайленкирхене также сообщила о попытке проникновения, которая привела к полной зачистке помещений.

Ранее в НАТО предупредили о кампании враждебных действий, организованных Россией, включая акты саботажа и кибератаки.

Ситуация между НАТО и РФ

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недавние атаки стали результатом возросшей активности российской разведки. В частности, в последние годы аналитики сочли подозрительными несколько инцидентов на территории НАТО, среди которых - разрыв жизненно важного подводного кабеля, соединяющего Шпицберген с материковой Норвегией в 2022 году.

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