Орбан: Венгрия хочет 'переосмыслить' свое членство в НАТО, юристы работают

Эти заявления Орбана прозвучали на фоне подготовки нового пакета помощи НАТО для Украины.

Венгрия хочет переосмыслить свое членство в НАТО. Военные чиновники и юристы уже работают над созданием новой концепции, которая бы отличала страну от других членов Организации Североатлантического договора.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью государственному радио, пишет Bloomberg.

"Наши юристы и офицеры упорно работают, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО", - сказал Орбан. Видео дня

Венгрия уже является важным участником двух миссий Альянса за пределами его территории - в Ираке и Косово. Члены НАТО также имеют возможность отказаться от любых военных миссий.

Заявления Орбана прозвучали в тот момент, когда Альянс готовит пакет поддержки для Украины, который будет представлен на саммите лидеров в Вашингтоне в июле. Ожидается, что эти меры будут включать большую роль НАТО на оперативном уровне в координации поставок вооружений и обучение для сил Киева.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине:

Изначально Будапешт осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако отказался предоставлять стране военную помощь, а также сохранил отношения с Москвой.

Премьер-министр Виктор Орбан ветировал европейскую помощь Украине, а также выступал против ее членства в НАТО и Европейском Союзе.

Также венгерский премьер призвал прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Москвой, поскольку он убежден, что Украина не способна победить Россию.

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