ВСУ впервые применили эти ракеты на прошлой неделе.

США в последние недели тайно поставляли Украине ракеты дальнего радиуса действия для борьбы с российскими захватчиками. На прошлой неделе украинская армия впервые применила их.

Издание Reuters пишет, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. При этом неизвестно, сколько именно ракет получил Киев.

Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.

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Вопрос о том, отправлять ли армейские тактические ракетные комплексы с дальностью действия до 300 км, был предметом обсуждения в администрации Байдена в течение нескольких месяцев. ATACMS средней дальности были поставлены в сентябре 2023 года.

Пентагон изначально выступал против передачи Украине ракет дальнего радиуса действия, опасаясь, что это нанесет ущерб боеготовности вооруженных сил США. Кроме того, были опасения, что Украина будет использовать их для атаки целей в глубине России.

Применение Россией баллистических ракет дальнего радиуса действия, поставленных Северной Кореей, против Украины в декабре и январе, несмотря на публичные и частные предупреждения США, заставило американских чиновников передумать. Указано, что при принятии решения США также учитывали то, что Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины.

В конце января американские военные получили "свежие" ракеты, сходящие с конвейера Lockheed-Martin, что и перекрыло возможный дефицит.

В середине февраля Байден вместе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и председателем Объединенного комитета начальников штабов К. К. Брауном обсудили данное решение.

На тот момент задача заключалась в том, чтобы придумать, как оплатить ракеты. США исчерпали все возможности финансирования, а тупиковая ситуация в Конгрессе препятствовала дальнейшей помощи.

Возможность появилась в марте, когда несколько контрактов Пентагона были проданы по заниженным ценам. Байдену удалось использовать разницу, чтобы направить Украине помощь в размере 300 миллионов долларов.

По словам чиновника, Байден сказал своей команде включить в этот пакет финансирования дальнобойную систему ATACMS, но сделать это тайно, чтобы сохранить оперативную безопасность и элемент неожиданности для Украины.

Помощь США для Украины - "внезапные" 300 миллионов

Представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге 12 марта заявил, что Белый дом согласовал передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов.

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, а также снаряды калибра 155 мм.

В ночь на 17 апреля ВСУ нанесли удар по аэродрому во временно оккупированном Джанкое, где базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Впоследствии стало известно, что в результате удара уничтожили четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Также в ГУР заявили, что пострадала авиационная техника россиян.

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