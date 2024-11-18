Цель США - убедить северокорейского лидера, что его вмешательство в войну приведет к значительным человеческим жертвам.

Джо Байден в самом конце своего президентского срока наконец уступил просьбе, которую Киев выдвигал в течение нескольких месяцев и разрешил украинской армии использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов по России.

Как пишет Le Monde, цель состоит в том, чтобы помочь Украине отразить контратаку Москвы при участии северокорейских военных в Курской области. Отмечается, что приоритетной задачей сейчас является сохранение контроля ВСУ над российской территорией до того, как к власти придет Дональд Трамп, который заявлял о своих планах как можно скорее посадить Украину и Россию за стол переговоров.

До сих пор американский отказ от глубоких ударов объяснялся страхом эскалации с российской стороны, поскольку Москва постоянно угрожала ядерным оружием.

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"Аргумент, выдвигаемый для оправдания этого разворота, носит превентивный характер. Цель - убедить северокорейского лидера Ким Чен Ына, что его вмешательство в дела Украины обернется значительными человеческими жертвами", - пишет Le Monde.

В то же время, отмечает издание, учитывая важность двустороннего соглашения о взаимной обороне, подписанного между Россией и Северной Кореей, особенно в ядерной и ракетной областях Ким Чен Ын может посчитать такую цену допустимой:

"Жертва в виде нескольких десятков тысяч солдат может оказаться незначительной по сравнению с внезапной переоценкой веса Пхеньяна на международной арене. Кроме того, трудно представить себе такое беспрецедентное развертывание без хотя бы молчаливого согласия Китая".

Удары ATACMS по России - что известно

17 ноября New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. Это решение было принято на фоне вступления войск КНДР в войну против Украины и оно якобы должно дать понять Северной Корее о необходимости "пересмотра своего решения".

Издание The Economist писало, что остются нерешенными три важных вопроса - масштаб этого разрешения, позицию Франции и Британии по Storm Shadow и SCALP и возможный ответ Путина.

Зато в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

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