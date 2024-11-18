В Совфеде уже угрожают мировой войной.

В Совете Федерации РФ заявили, что снятие запрета на дальнобойные удары по России якобы ведет к началу большой мировой войны.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров назвал решение Вашингтона "беспрецедентным шагом", на который Москва ответит "незамедлительно":

"Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца".

А официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кремлевский правитель Путин уже высказался по этой теме.

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Что Путин говорил о дальнобойных ударах

Напомним, в сентябре он заявлял, что разрешение на удары дальнобойными ракетами по российской территории будет означать "прямое участие" НАТО в войне.

Кремлевский правитель сказал, что украинские войска якобы не могут наносить удары вглубь РФ самостоятельно - для этого нужно использовать разведданные с иностранных спутников, а также задействовать военнослужащих стран НАТО.

Путин добавил, что Россия будет принимать "соответствующие решения с учетом тех угроз, которые нам будут создаваться", если Запад снимет ограничения на такие удары.

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