По словам генерала, британская армия не сможет отбить такой натиск ракет и БпЛА РФ, как это было в Украине.

Из-за сокращения бюджета армия Великобритании стала "чрезвычайно уязвимой" к агрессии РФ. Об этом заявил бывший глава британских вооруженных сил, генерал сэр Ник Картер, передает The Independent.

По его словам, армия подверглась "процессу запущенности" в течение последних 30 лет.

Генерал предупредил, что вооруженные силы Британии являются "удивительно пустыми" и не смогут отразить "натиск" российских БпЛА и ракет, которому подверглась Украина.

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Из-за того, что президент США Дональд Трамп угрожает прекратить военную помощь для Европы, Картер подчеркнул:

"Нравится нам это или нет, но это означает, что нам придется начать защищать себя".

Также перед встречей премьер-министра Британии Кира Стармера с Трампом генерал сэр отметил, что "в принципе должна быть какая-то форма гарантии суверенитета Украины в будущем".

"Если американцы не готовы это сделать, то другие должны быть готовы взять на себя ответственность и обеспечить это", - считает военный.

Ранее Стармер заявлял, что готов предоставить британские войска для миротворческой миссии в Украине, однако США исключили свое участие в любой операции в Украине, несмотря на призывы премьера Великобритании к американцам оказать "поддержку", чтобы удержать РФ от повторного нападения.

По словам Ника Картера, если британские войска потребуются для "сдерживания Владимира Путина от нового вторжения", "то в принципе мы не оснащены и не укомплектованы достаточным количеством людей для того, чтобы сделать это сейчас".

"И это, боюсь, означает, что 2,5% ВВП нужно потратить сейчас, а не в конце этого парламента, их нужно потратить сейчас. Возможно, придется сделать сложный выбор. Нам придется потратить больше денег, если мы серьезно верим, что Путин является угрозой для нас в будущем", - подчеркнул генерал сэр.

Великобритания и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Великобритания выделила Украине новый пакет помощи, включая танки и системы ПВО. В стране отметили, что партнеры должны активизироваться, чтобы укрепить Украину и давить на Путина, чтобы обеспечить мир.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский оценил идею Британии относительно воздушного патрулирования неба Украины. По его словам, такие заявления являются странными, ведь ни один европейский военнослужащий не сбивал ракеты "Кинжал", не использовал в сложных условиях работы противовоздушной обороны врага удары по наземным целям управляемыми авиабомбами, которые работают в радиусе 100 км, по сравнению с украинскими пилотами.

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