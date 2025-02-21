Храпчинский отметил, что Украина существенно усилила свои возможности по защите неба.

Идея Великобритании относительно воздушного патрулирования неба Украины для обеспечения мира выглядит странно. Такое мнение в эфире телемарафона высказал эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

Эксперт напомнил, что прочность украинских воздушных сил пополнили сверхсовременные самолеты Mirage и F-16, которые могут нести такой тип поражения как управляемые авиабомбы и ракеты класса "воздух-воздух". Также вооружение, которое есть на этих самолетах, помогает активно и качественно использовать это орудие по наземным целям врага.

Кроме того, в пользу Украины работает многообразие машин в воздушных силах ВСУ, отметил Храпчинский.

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"У нас есть авиация, которая позволяет нам работать нанося удары по наземным целям врага, при этом прикрывать эти самолеты", – сказал он.

По его словам, Украина существенно усилила свои возможности по защите неба.

"Дополнительно надо понимать, на самом деле, то что делают наши военные пилоты на самолетах F-16, Mirage, на системах противовоздушной обороны. То такие заявления, что Великобритания готова закрывать воздушное пространство своими самолетами и патрулировать его, кажутся странными", – подчеркнул Храпчинский.

Эксперт убежден, что после победы украинские военные смогут научить большинство военных Европы использовать это вооружение более качественно, чем Европа или Соединенные Штаты ранее себе представляли.

"Ни один европейский военнослужащий не сбивал ракеты "Кинжал", не использовал в сложных условиях работы противовоздушной обороны врага удары по наземным целям управляемыми авиабомбами, которые работают в радиусе 100 км. Потому что надо спланировать такую операцию, которая позволит убрать некоторые системы противовоздушной обороны врага, отработав предварительно по ним ракетами с радиолокационным наведением. Отметим, что у нас были такие ракеты, если говорим о AGM-88, которые могут работать по наземным системам противовоздушной обороны", – пояснил он.

Кроме того, Украина может использовать собственные беспилотные авиационные системы, которые могут работать, например, уничтожая средства радиолокации противовоздушной обороны, то есть "ослепляя" наземные системы ПВО.

"После этого работают наши F-16 под прикрытием других самолетов, чтобы осуществить удары по вражеским объектам или на территории временно оккупированной или непосредственно по территории РФ", – рассказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что сейчас Украина имеет многообразие по всем видам оружия и успешно выходит на схемы согласованного действия благодаря тщательному планированию операций.

"Этот опыт более чем уникальный, потому что мы начали применять средства из собственного производства. То, что сейчас мы видим среди производителей украинского ВПК, – это на самом деле довольно мощные решения, которые закрывают ряд стратегически важных вопросов", – констатировал Анатолий Храпчинский.

Идея Британии по патрулированию неба Украины

Великобритания рассматривает возможность предоставить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.

По данным The Times, британские чиновники обсудили идею, каким образом можно выполнить гарантии безопасности, но так, чтобы не привлекать большое количество сухопутных войск. Речь идет о возможности создания миссии воздушного патрулирования аналогично той, что осуществляется в странах Балтии.

Согласно плану, самолеты могут базироваться в Польше. В то же время британские и европейские миротворцы будут помогать с защитой на земле.

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