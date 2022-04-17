В учениях участвуют около шести тысяч американских солдат.

В калифорнийском Национальном учебном центре Минобороны США начались масштабные военные учения, которые проводятся с использованием ситуаций российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам американских генералов, целью учений является подготовка к боям с противником типа России или Китая с использованием уроков, извлеченных из войны РФ против Украины.

Обучение проводится в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине, где русскоязычные ролевики изображают представителей враждебного государства, контролирующих вымышленный город Уджен и постоянно распространяющих в соцсетях дезинформацию против бригады американских военных, готовящихся к атаке на город.

В ближайшие недели, согласно сценарию учений, военнослужащие будут отрабатывать приемы борьбы с врагом, который хочет уничтожить город ракетными залпами для дальнейшего захвата.

"Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на происходящее в Украине и пытается извлечь уроки", — рассказала министр Армии США Кристин Вормут.

По словам генерала, российско-украинский опыт стал убедительной иллюстрацией для США того, сколь важна будет информационная сфера.

"Мы говорили об этом около пяти лет. Но на самом деле мы видим, насколько невероятно сильным оказался Зеленский. Это мировая война, которую реальный мир может увидеть и наблюдать в режиме реального времени", - добавила Вормут.

Отметим, Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам. Нашим войском восхищаются в разных уголках мира.

"Свои самые высокие оценки нашей армии предоставили руководство НАТО, Минобороны США, Минобороны Великобритании. Они не рассчитывали даже в самых оптимистичных прогнозах, что Украина продержится более 72 часов. А мы контратакуем, противник остановлен", – заявлял ранее советник главы ОП Алексей Арестович.

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