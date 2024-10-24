В Северной Корее знают много методов того, как держать своих людей "в заложниках" после их выезда за границу, заявляют эксперты.

Северокорейские военные, которых отправили в Россию для помощи в войне против Украины, будут применены жесткие меры, чтобы они не дезертировали, пишет Business Insider. Эксперт по северокорейской обороне из Центра международных и стратегических исследований Джозеф С. Бермудес-младший заявил изданию, что такие солдаты будут находиться под серьезным контролем, так как они "быстро поймут, что нищенская жизнь в России и Украине лучше, чем дома".

Он также добавил, что КНДР, скорее всего, отправит в Россию исключительно "политически надежных людей", которых будут сопровождать чиновники из правящей Трудовой партии Кореи:

"Они подают отчеты на всех. Не слишком ли много они пьют? Пытаются ли они приобрести товары, которые не могут получить в Северной Корее, и отправить их домой?".

СМИ пишет, что этим военным придется пройти сеансы самокритики — "интенсивную групповую практику признания своих недостатков". В частности, они могут ругать себя за то, что не думали о семье Ким Чен Ына 20 раз, даже если занимались этим в течение дня 15 раз.

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Бермудес-младший заявил, что по возвращению в КНДР солдат, чтобы подтвердить их преданность, отправят в лагерь перевоспитания. И после всего этого им могут дать большие привилегии. Исследователь в области обороны и специалист по Северной Корее в RAND Брюс В. Беннетт добавил, что у КНДР есть более суровые методы, с помощью которых они держат под контролем своих граждан за границей. В частности, дипломатам нельзя брать с собой всю семью при выезде из страны.

"Для Кимов очень типично настаивать на том, чтобы хотя бы один член любой семьи, работающей за границей, оставался в Пхеньяне в качестве заложника, - подчеркнул Беннетт. СМИ пишет, что Северная Корея верит в наказание поколений, поэтому родственников беглецов могут отправить в трудовые лагеря.

Кроме того, эксперты объясняют, что Ким Чен Ын "до смерти боится", что в их страну будет поступать информация из-за рубежа. Из-за этого считается риском отправка большого количества войск за границу.

Другие новости о войсках КНДР для России

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Владимира Зеленского, мимо саммита БРИКС могут перемещать военных из КНДР ближе к фронту в Украине.

Кроме того, КНДР отправила в Россию пилотов. Эксперт ответил, появятся ли они в небе Украины.

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