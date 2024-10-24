По словам американского политика, участие войск КНДР в войне РФ против Украины должно быть красной линией для США.

США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий", если войска КНДР будут участвовать в войне против Украины. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер (республиканец от штата Огайо), передает The Hill.

"Администрация Байдена-Харрис должна четко заявить, что участие северокорейских войск в этом конфликте является красной линией для Соединенных Штатов. Если северокорейские войска вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенным Штатам необходимо серьезно рассмотреть возможность прямых военных действий против северокорейских войск", - подчеркнул он.

В то же время представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что с начала до середины октября Северная Корея перебросила не менее 3 тысяч солдат в Россию на кораблях из региона Вонсан (КНДР) в восточный российский город Владивосток.

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Он добавил, что солдат отвезли на три военных объекта на востоке РФ, где они проводят базовую боевую подготовку.

"Мы еще не знаем, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но такая вероятность, безусловно, вызывает большое беспокойство", - предупредил Кирби.

Также спикер заявил, что если войска Северной Кореи будут участвовать в боевых действиях в Украине, то "они станут легитимными военными целями".

"Если они будут развернуты для борьбы против Украины, это будет честная игра, это будут честные цели, и украинские военные будут защищаться от северокорейских солдат так же, как они защищаются от российских солдат", - отметил Кирби.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее издание Financial Times писало, что российский диктатор Владимир Путин планирует с помощью северокорейских военных отбить у Украины захваченную Курскую область. Также в Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщили, что войска, которых отправляют в РФ, относятся к 11 армии КНДР, элитному подразделению.

В то же время бывший координатор Группы экспертов ООН по Северной Корее Хью Гриффитс заявил, что войска КНДР в Украине ждет сокрушительное поражение, ведь украинцы намерены "разбомбить их".

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