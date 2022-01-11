Викрам Рузахунов уже вернулся в Бишкек к родным.

Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, которого задержали в Казахстане, уже вернулся в Бишкек. Он заверил, что не участвовал в протестах и оговорил себя, чтобы его выслали их страны.

Об этом артист рассказал журналистам после возвращения домой.

По словам пианиста, он прибыл в Алматы 2 января по приглашению друга, но из-за беспорядков в городе не выходил из дома с 4 по 6 января. При этом он указал, что решил вернуться домой, потому что ситуация накалялась – не работал интернет и продуктовые магазины.

Его задержали военные 7 января на посту на трассе Алматы-Бишкек, когда он направлялся домой.

Читайте такжеОДКБ выведет войска из Казахстана: названа дата"В камере обходились вежливо, давали еду, горячий чай. Четыре дня я там пробыл до выяснения обстоятельств. Усилиями властей Кыргызстана меня вернули", - отметил Рузахунов.

Кроме того, он заявил, что оговорил себя, чтобы его вернули домой.

"Был такой путь, я услышал от сокамерников, если сделать такое заявление о том, что якобы тебе предлагали деньги и ты прилетел на митинг в Алматы, то тебя сразу депортируют в Бишкек. Поэтому я решил наговорить на себя", - объяснил артист.

Также он заверил, что в камере его не пытали, а избили военные при задержании.

"На посту с военными особо не разговариваешь, ничего им не докажешь, поэтому они в жесткой мере задерживали всех… Пыток не было, то, что вы видите - это было сделано военными при задержании. То, что вы видите на лице и прочее - это все пройдет", - подытожил музыкант.

Артист уже находится дома. Об этом свидетельствует фото, которое обнародовал основатель Парка высоких технологий Азис Абакиров.

Задержание Викрама Рузахунова - что известно

В эфире казахстанских телеканалов показали сюжет, где один из задержанных в Алматы рассказал, что прилетел из Кыргызстана.

В сюжете шла речь о том, что кто-то 1 января якобы предложил задержанному кыргызстанцу участвовать в митинге за 200 долларов. На видео мужчина утверждает, что безработный, и говорит, что ему якобы оплатили перелет в Казахстан.

Позже выяснилось, что задержанным на видео является Викрам Рузахунов - известный пианист, аранжировщик и исполнительный директор фестиваля "Джаз Бишкек Весна". По словам родственников, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут связаться с ним.

На фоне задержания музыканта возле посольства Казахстана в столице Кыргызстана Бишкеке собрался митинг из-за задержания Викрама Рузахунова в Алматы. На акцию приехал глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев. Он утверждает, что задержанный музыкант не является террористом и никогда не был с этим связан.

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