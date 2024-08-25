Маск призвал освободить задержанного Дурова.

Владелец социальной сети X Илон Маск отреагировал на арест создателя Telegram Павла Дурова 24 августа во Франции, разместив ироничный комментарий на своей странице.

"В Европе 2030 год, вас казнят за то, что вы лайкнули мем", - написал Маск, комментируя пост о задержании Дурова.

Также Маск разместил на своей странице в X хэштег FreePavel (Освободите Павла) и прикрепил интервью Дурова скандально известному журналисту-республиканцу Такеру Карлсону.

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Сам Карлсон также отреагировал на арест Дурова, обвинив правительства и спецслужбы в "цензурировании правды".

"В конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена и восторженный член НАТО. Павел Дуров сидит сегодня во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. На ранее свободный мир стремительно опускается тьма", - написал журналист.

Арест Павла Дурова во Франции - что известно

24 августа французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Его арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже.

Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранителями, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и других тяжких преступлений. По данным СМИ, Дурову грозит 20 лет заключения.

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова.

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