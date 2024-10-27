Восстановление поврежденных в результате атаки смесителей может занять не менее года.

Удар Израиля по Ирану уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три высокопоставленных израильских источника.

По словам собеседников, уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свой ракетный арсенал и может удержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю.

Израиль нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Видео дня

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, этот удар действительно подрывает возможности Ирана по производству ракет. Восстановление поврежденных смесителей может занять минимум год. Следовательно, пока Иран не сможет производить новые баллистические ракеты.

Иранские военные заявили, что Израиль атаковал объекты из воздушного пространства Ирака. Несколько радиолокационных систем получили ограниченные повреждения, которые сейчас находятся в процессе ремонта, но о повреждении заводов по производству ракет или беспилотников не упомянули.

Иранские ракеты на войне против Украины

Некоторое время назад ЕС получил данные о том, что Иран предоставил РФ баллистические ракеты и заявили, что это будет означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

Позже Пентагон уточнил, какие именно ракеты Иран передал россиянам. Там отметили, что это баллистические ракеты малой дальности Fath 360.

Вас также могут заинтересовать новости: