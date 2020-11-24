Мойер якобы пообещал пожертвовать 200 iPad в офис шерифа в обмен на четыре разрешения на скрытое оружие для сотрудников Apple.

Главного сотрудника Службы безопасности Apple Томаса Мойера обвиняют в том, что он предлагал взятки для получения разрешений на скрытое ношение оружия для сотрудников Apple.

Читайте такжеApple согласилась заплатить многомиллионный штраф за историю с замедлением iPhoneОб этом пишет CNBC.

Мойер якобы пообещал пожертвовать 200 iPad стоимостью 70 000 долларов в офис шерифа в обмен на четыре разрешения на скрытое оружие для сотрудников Apple.

Представитель Apple сообщил, что в компании провели тщательное внутреннее расследование и не обнаружили никаких нарушений.

"Том Мойер невиновен в предъявленных ему обвинениях. Он не сделал ничего плохого и действовал с высочайшей честностью на протяжении всей своей карьеры. Мы не сомневаемся, что он будет оправдан на суде”, - заявил адвокат Мойера Эд Свенсон в заявлении CNBC.

Обвинения, предъявленные Мойеру, являются частью расследования, датируемого 2019 годом, о том, использует ли Шериф Санта-Клары разрешения на ношение оружия для получения взяток и политических пожертвований.

Офис шерифа находится в Купертино, штат Калифорния, где находится штаб-квартира Apple. Мойер проработал в Apple 14 лет и сейчас возглавляет ее отдел глобальной безопасности, сообщил в понедельник его адвокат.

Другие новости по теме

Впервые в истории Франции будут судить экс-президента (фото)

Сотрудником Минобороны, попавшимся на крупной взятке, оказался автор "черных шевронов" для ВСУ - СМИ

Председателя ОТГ на Черниговщине уличили на взятке в более полумиллиона гривен (фото)

На получении 100 тысяч гривен взятки попалось должностное лицо Минобороны

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская