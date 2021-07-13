В полиции предполагают, что Ривьера был "случайной мишенью".

Американского темнокожего рэпера убили, когда он проводил прямую трансляцию в Instagram.

Об этом пишет The Atlanta Journal Constitution.

Зераилу Дижону Ривьере (Indian Red Boy) был 21 год. Парень сидел в своей машине и общался с другом через интернет, когда неизвестный нападавший подошел к окну с водительской стороны и несколько раз открыл огонь. В полиции предполагают, что Ривьера был "случайной мишенью", поскольку в то время в районе разгорелась стрельба. В то же время они не исключают, что рэпер был членом банды.

Нападавший с места преступления скрылся.

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Пользователи соцсети заявили, что слышали не менее 12 выстрелов с близкого расстояния, а сам рэпер из последних сил пытался заговорить.

Власть предположила, что причиной стрельбы могла стать информация, что рэпер якобы проявил неуважение или, по другим данным, осквернил памятник Нипси Хассли (Nipsey Hussle) – другого рэпера из Лос-Анджелеса, застреленного в марте 2019 года.

На кадрах с камер видеонаблюдения рядом с Ривьерой заметили влиятельного в сети человека с прозвищем Капоне. Через несколько часов после гибели Indian Red Boy мужчина опубликовал в Instagram сообщение, в котором почтил память знакомого.

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Автор: Иван Бойко