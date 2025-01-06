При этом ее французский коллега Жан-Ноэль Барро изображен без ретуши рядом с сирийскими политиками.

Новостные каналы Сирии, близкие к новым властям, обнародовали снимки визита министра иностранных дел Германии Аннылены Бербок. Однако на них фигура министра заретуширована.

В частности, канал Almharar распространил фотографии, на которых министра иностранных дел Германии из-за "блюра" трудно даже узнать, пишет BILD. При этом ее французский коллега Жан-Ноэль Барро изображен без ретуши рядом с сирийскими политиками.

Канал Almharar связан со Свободной сирийской армией, крупнейшим на сегодняшний день оппозиционным движением в стране, которое взяло власть в свои руки.

Видео дня

При этом официальное сирийское информационное агентство Sana распространило фотографии без какой-либо ретуши.

Немецкое издание даже добавило, что в ходе визита новый правитель Сирии отказался пожать руку главе МИД Германии, по всей видимости, потому, что она женщина.

Ситуация в Сирии

Евросоюз пытается улучшить связи с новыми лидерами Сирии и уменьшить влияние России на разрушенную войной страну. Первым шагом для этого стал визит министров иностранных дел Германии и Франции в Дамаск 3 января.

А на днях падение режима Башара Асада в Сирии является положительным для Украины и есть большое желание сотрудничать теперь с этой страной, сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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