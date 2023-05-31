Кремль, похоже, решил раскрутить скандал, который заглох еще в 2020 году.

Бывшая сотрудница Сената США, обвинившая Джо Байдена в сексуальных домогательствах, Тара Рид сбежала в Россию и дала большую пресс-конференцию в Москве. Там она заявила, что чувствует себя в России "в безопасности" и будет добиваться российского гражданства, пишет CNN.

Рид вызвала скандал в Америке во время президентской гонки 2020 года, когда обвинила Байдена в сексуальных домогательствах. После этого Рид надолго пропала из поля общественного внимания, а теперь неожиданно появилась в Москве, где устроила многочасовую пресс-конференцию.

Примечательно, что рядом с американкой на мероприятии сидела Мария Бутина – российская шпионка, в прошлом осужденная в США на 1,5 года тюрьмы, а сейчас депутат Госдумы от "Единой России". Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства, в том числе заявила, что попросит Путина "ускорить рассмотрение ее запроса на получение гражданства".

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Сама же Рид рассказала, что решила приехать в Россию после угроз убийством, которые она якобы получает в США. Также она снова повторила свои обвинения в адрес Байдена.

"Когда я вышла из самолета в Москве, я впервые за очень долгое время почувствовала себя в безопасности, почувствовала себя услышанной и почувствовала уважение. Такого еще не было в моей стране", — заявила Рид.

Также она сказала, что "вашингтонские элиты" якобы пропагандируют "иллюзию о том, что Россия является врагом".

Обвинения Рид в адрес Байдена – что известно

В 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в "неуместных прикосновениях". Но по-настоящему громким скандал стал в 2020 году, когда Рид повторила свои обвинения в разгар президентской гонки и заявила о сексуальном насилии со стороны Байдена.

По словам Рид, Байден прижал ее к стене и запустил руку ей под юбку. Нападение якобы произошло в подвале здания Сената весной 1993 года. Байден эти обвинения опроверг. Никакого значимого развития этот скандал в итоге не получил.

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