Бывшая помощница Байдена обвинила его в сексуальном насилии

Кампания Байдена отрицает обвинения.

Экс-помощница Джо Байдена Тара Риде обвинила предполагаемого кандидата в президенты от демократов в сексуальном насилии в начале 1990-х годов, когда он был сенатором.

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Об этом сообщает AP.

Тара Риде утверждает, что нападение произошло в подвале офисного здания на Капитолийском холме весной 1993 года.

Как сообщается, кампания Байдена отрицает обвинения.

Это не первый раз, когда Риде предъявляет обвинение бывшему вице-президенту. В прошлом году Риде публично обвинила Байдена в неуместных прикосновениях, но не говорила о сексуальном насилии.