Свою компанию "МАКО холдинг" он зарегистрировал в России ещё 10 лет назад.

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, сообщают российские СМИ.

Так, согласно документам, которые опубликовало агентство РИА Новости, Александр Янукович занимается в России бизнесом.

Его компания "МАКО холдинг", основным видом деятельности которой является управление финансово-промышленными группами, была зарегистрирована в российской юрисдикции ещё 10 лет назад.

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Напомним, Александр Янукович покинул Украину в 2014 году. Он находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Как сообщал УНИАН, в 2022 году более 300 миллионов гривен Александра Януковича отдали на нужды Вооруженных сил Украины. Речь идет об арестованных средствах ПАО "Всеукраинский банк развития". Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента.

В конце 2021 года Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства все движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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