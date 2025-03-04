Белорусский диктатор поручил подчиненным активизировать разведку полезных ископаемых в стране.

После заявлений Белого дома о полезных ископаемых в Украине, глава Беларуси Александр Лукашенко поручил найти их на белорусской территории. Как пишет БЕЛТА, соответствующее заявление Лукашенко сделал 4 марта, принимая кадровые решения и очерчивая ключевые задачи для профильного блока в правительстве страны.

По данным издания, обращаясь к профильному вице-премьеру Юрию Шулейко, Лукашенко заявил, что ставит перед ним задачи "будущего".

"Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - сказал он.

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Отмечается, что белорусский лидер сделал акцент именно на геологоразведке.

"Самая актуальная тема!.... Говорят, что у нас в отвалах есть полезные ископаемые. Надо разведать и остальные: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - заявил он.

По его словам, развитие геологоразведки в Беларуси находится на низком уровне, а поиск полезных ископаемых вообще не прорабатывается.

"Полезные ископаемые произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - спросил Лукашенко.

Соглашение о полезных ископаемых Украины - последние новости

Как писал УНИАН, 3 марта в США анонсировали подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной. В частности член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом.

В то же время Франция также проявила большой интерес к полезным ископаемым Украины. Министр обороны страны Себастьян Лекорню отметил, что Франция ведет переговоры по их использованию еще с октября 2024 года.

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