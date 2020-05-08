В Литве предлагают отмечать день агрессии СССР против Европы
В список памятных дней литовские депутаты предлагают вписать 17 сентября – День агрессии СССР против Европы.
Такой проект зарегистрировали депутаты-консерваторы Лаурінас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, сообщает «Европейская правда».
Читайте такжеThe Economist: Показательные суды в России разоблачают рост жестокости ПутинаОни считают, что это заставит общество обратить внимание на противоречивый исторический рассказ о положительной роли СССР и его победе во Второй мировой войне, а также побудит взглянуть на действия СССР в целом, будет воспитывать историческое самосознание граждан Литвы.
«Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке войны надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет», – отмечают авторы проекта.
По их словам, этот день не дублирует памятный день 23 августа – День памяти жертв сталинизма и нацизма и 1 сентября – день начала Второй мировой войны.
«Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, доказанное историческими фактами, и ее ответственность за решения ВМВ и последствия этих действий для народов Европы. 17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, став на сторону Адольфа Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о котором умалчивалось», – сказано в документе.
В нем также указано, что принять такой проект побудили и информационные атаки РФ против Литвы и других стран Восточной и Центральной Европы.
Ранее УНИАН писал, что в связи с пандемией Литва продлила режим чрезвычайного положения, но значительно ослабила карантинные ограничения.