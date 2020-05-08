В Литве предлагают отмечать день агрессии СССР против Европы

Этим памятным днем в Литве хотят обратить внимание на роль коммунистической России.

В список памятных дней литовские депутаты предлагают вписать 17 сентября – День агрессии СССР против Европы.

Такой проект зарегистрировали депутаты-консерваторы Лаурінас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеThe Economist: Показательные суды в России разоблачают рост жестокости ПутинаОни считают, что это заставит общество обратить внимание на противоречивый исторический рассказ о положительной роли СССР и его победе во Второй мировой войне, а также побудит взглянуть на действия СССР в целом, будет воспитывать историческое самосознание граждан Литвы.

«Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке войны надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет», – отмечают авторы проекта.

По их словам, этот день не дублирует памятный день 23 августа – День памяти жертв сталинизма и нацизма и 1 сентября – день начала Второй мировой войны.

«Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, доказанное историческими фактами, и ее ответственность за решения ВМВ и последствия этих действий для народов Европы. 17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, став на сторону Адольфа Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о котором умалчивалось», – сказано в документе.

В нем также указано, что принять такой проект побудили и информационные атаки РФ против Литвы и других стран Восточной и Центральной Европы.

Ранее УНИАН писал, что в связи с пандемией Литва продлила режим чрезвычайного положения, но значительно ослабила карантинные ограничения.