Литва продлила режим чрезвычайного положения, но значительно ослабила карантинные ограничения: детали

Правительство страны с 12 мая начнет смягчение карантина

Правительство Литвы приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса, до 9 июня.

При этом сообщается, что также было принято решение об ослаблении карантинных мероприятий с 12 мая, сообщает издание Delfi.

Так, будут разрешены сборы не более 25 человек одновременно при соблюдении дистанции в два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.

Также будут разрешены групповые тренировки, с участием не более 25 человек. Занятия спортом в помещениях должны быть не дольше трех часов, а тренировки на свежем воздухе могут проходить без временных ограничений. Занимающиеся спортом люди должны также соблюдать дистанцию два метра.

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Также разрешено проводить небольшие общественные мероприятия - тоже до 25 человек. Продолжительность мероприятия не может превышать три часа, а участники должны соблюдать дистанцию два метра. Также организаторы мероприятий должны обеспечить наличие средств дезинфекции.

Также постепенно начнут работать музеи, библиотеки и частные культурные пространства, например, кинотеатры и концертные залы. Однако возобновить свою работу они смогут после введения санитарного протокола. Будет разрешено организовывать культурные мероприятия, в которых можно участвовать, не выходя из автомобиля.

Откроются детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.

Торговые центры смогут работать в выходные и на праздники, соблюдая прежние меры предосторожности и призывая клиентов дистанцироваться.

Рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

Как сообщал ранее УНИАН, Сербия отменила чрезвычайное положение и комендантский час.