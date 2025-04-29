Патрушев заявил, что Одесса якобы "исторически является российским городом".

Помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Одесса на протяжении двух столетий своей истории "была российским городом". По его словам, многие жители этого города сейчас якобы "не хотят иметь ничего общего с Украиной". Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии", - заявил Патрушев, отвечая на вопрос, претендует ли РФ на украинские порты.

Помощник Путина добавил, что жители регионов Украины, в том числе причерноморских, "должны сами определять свое будущее".

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"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят", - сказал Патрушев.

Кроме того, помощник президента РФ в разговоре с журналистами заявил, что Одесса была основана Екатериной II, а затем выполняла функции фортпоста России на Черном море.

"Порт же славного города-героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов", - добавил Патрушев.

В Польше предложили купить у Украины Одесский порт

Ранее еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава могла бы приобрести или арендовать у Украины Одесский порт на 50 лет. Он отметил, что это снизило бы затраты страны на экспорт сельхозпродукции в страны Африки.

Колодзейчак добавил, что Польша также могла бы использовать широкие железнодорожные пути Украины для перевозки польского зерна.

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