ВОЗ планирует начать вакцинацию от Эболы в январе

Об этом сообщила заместитель генерального директора ВОЗ Мари-Поль Кьени, пишет российская служба DW.

Она сообщила о том, что уже с начала года десятки тысяч людей в Африке смогут сделать прививку от Эболы. Однако всеобщая вакцинация населения остается вопросом далекого будущего.

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По информации Кьени, первыми будут провакцинированы сотрудники медицинских центров по лечению Эболы. Отмечается, что в настоящее время в целом ряде стран, в том числе в Германии, проводится первое тестирование новой вакцины на людях.

Она отметила, что результаты тестирования будут известны в декабре и они позволят сделать важные выводы касательно экспериментального применения прививки от Эболы в Африке.

Также стало известно о том, что канадская фармацевтическая компания Tekmira Pharmaceuticals приступила к выпуску лекарства от Эболы. Новый медикамент под названием TKM-Ebola, который в настоящее время проходит фазу тестирования, станет доступным в начале декабря.

Ранее УНИАН писал, что в США вылечили еще одного пациента с вирусом Эбола.