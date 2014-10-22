Водитель во Внуково говорит, что не заметил, как выехал на взлетную полосу – BBC

"Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на взлетную полосу... Самолет шел на взлет, я его практически не видел и не слышал, потому что техника работает, и нет ни фонарей, ничего... Вышел удар", - сказал водитель Владимир Мартыненков на допросе, передает BBC-Украина.

Кадры допроса показал российский "Первый Канал".

Самолет Falcon-50, на борту которого находился президент французской нефтяной компании Total, разбился в ночь на вторник.

В результате аварии погибли четверо человек, среди них - глава Total Кристоф де Маржери.

По данным следствия, водитель мог быть пьян, однако его адвокат и он сам отрицают это.